İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı gündeme ilişkin açıklama yaptı.

"Toplam 498 kişi serbest bırakıldı"

İsmail Çataklı, izinsiz 'Boğaziçi' gösterileriyle ilgili, 38 ilde 528 kişinin yakalandığını 2'sinin tutuklandığını 108 kişinin adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını ve 28 kişinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

"Marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz"

Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz" dedi.

Ocak ayında 73 terörist etkisiz hale getirildi

Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin de bilgi verdi.

"Kırsalda 7 bin 378, şehir içinde 1446 operasyon yapılmıştır. 1'i turuncu, 1'i gri kategoride aranan 73 terörist yakalandı. Bunlardan 46'sı PKK, 26'sı DEAŞ, 1'i sol örgüt. Ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaçakçılara göz açtırılmıyor: 3 bin 90 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ile mücadele kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2020 yılı ocak ayında; 1885 operasyonda 3 bin 90 kişi gözaltına alındı, 270 bin 648 litre kaçak akaryakıt, 113 bin 501 lıtre kaçak alkollü içki, 378 bin 686 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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