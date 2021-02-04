Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince 25 Ocak 2021'de görülen karar duruşmasında, FETÖ hükümlüsü sanık Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan üst sınırdan 2 yıl hapis cezası verilmişti.

Sanığın kişiliği, suç işleyiş şekli, olayla ilgili pişmanlığının bulunmayışı, cezaların caydırıcılığı ve adalete güven ilkesi gibi hususlar dikkate alınarak cezada indirim yapılmasına gerek görmeyen mahkeme, Özmen'in yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi, kişilik özellikleri, tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak cezanın ertelenmesine de yer olmadığına karar vermişti.

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırlayan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen'e verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı.

44 sayfalık gerekçeli karar

Toplam 44 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yaralı kurtulduğu ve tedavi için Kayseri'ye getirileceklerinin belirtildiği haberleri hatırlatıldı. Fakat bir müddet sonra bu haberlerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı, kaza bölgesine henüz hiçbir arama kurtarma ekibinin ulaşmadığı ifade edildi.

İkinci bilgi notunda "yaralı kurtarıldığı" yazıldı

Gerekçeli karara göre, Özmen'in talimatıyla "Yazıcıoğlu'nun ayağında kırık bulunduğu, ölmediği, diğerlerinin yaralı olduğu, kazazedelerin hastaneye intikal ettirilmekte oldukları" şeklinde gerçeğe aykırı ikinci bilgi notu hazırlandı.

Kaynağını açıklayamadı

Daha önce sözlü olarak yayılan asılsız bilginin somutlaştırılarak tüm illere gönderildiği, bunun da haber kirliliğinin artmasına neden olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Dursun Özmen, 2 No'lu bilgi notuna haber kanalları, internet siteleri ve istihbarat personelinin sahadan topladığı bilgileri kaynak olarak göstermiştir. Ancak ülke gündemini sarsıcı nitelikteki son derece önemli bir olaya ilişkin bilgi kaynağının haber kanalları veya internet siteleri olması inandırıcı olmaktan oldukça uzaktır. Zira istihbarattan sorumlu yüksek düzeyli bir kamu görevlisinden beklenen normal bir vatandaş gibi haberleri izleyerek bilgi edinmesi değil sahadaki personeli aracılığıyla veri toplamasıdır. Ulusal haber kanalları ya da internet sitelerinden aldığı bilgiyi ise olayın meydana geldiği şehirdeki bir istihbarat görevlisi olarak teyit etmeden kullanmaması gerekir. Kaldı ki sanık Dursun Özmen asılsız bilgiyi aldığı sahadaki haber kaynaklarının kim olduklarını açıklayamamıştır."

Sanığın birçok nedenden dolayı uyarılmasına rağmen ısrarla bilgi notunu tüm illere gönderilmesini sağladığı vurgulanan kararda, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geciktiği anlatıldı.

"Arama kurtarma çalışmaları sekteye uğradı"

Dursun Özmen'in Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak bilgi notu düzenlemesinin görevlerinin arasında olduğu hatırlatılan kararda, şöyle denildi:

"Ancak Özmen görevinin gereklerine aykırı hareket ederek gerçeğe aykırı bilgi notu düzenlemiştir. Ülke gündemini sarsıcı niteliğine rağmen Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle neticelenen olaya ilişkin hazırlanmasını sağladığı kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bilgi notuyla mesai arkadaşlarının uyarısına rağmen bilerek ve isteyerek görevinin gereklerine aykırı hareket etmiştir. Sanık düzenlenmesini sağladığı bilgi notuyla kişilerin mağduriyeti ve kamunun zararına neden olmuştur. Şöyle ki gerçeği yansıtmayan bu bilgi notunun önce şifahen Kayseri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile paylaşılması ve sonra resmi olarak tüm illere gönderilmesi neticesinde ulusal kanallar ve internet sitelerinde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurtarıldığına ilişkin haberler yapılmış ve bu haberler dolayısıyla arama kurtarma çalışmaları sekteye uğramıştır. Diğer yandan, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bilgi notu dolayısıyla gerçeği yansıtmayan haberlerin yapılması ve bu bilgi notunun tüm illere gönderilmesi suretiyle bu haberlerin devamına ve bilgi kirliliğine katkı sunulması başlı başına kamu zararına sebebiyet vermiştir. Zira bu çelişkili haberler kamuoyunca ciddi bir rahatsızlık ve toplumda huzursuzluk oluşmasına neden olmuştur. Toplumda infial yaratan bu gelişme, toplumun devlete yönelik algısını olumsuz etkilemiş ve devletin manevi kişiliğine olan güvenin sarsılmasına yol açmıştır."