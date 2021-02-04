İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı gündeme ilişkin açıklama yaptı.

"Toplam 73 terörist etkisiz hale getirildi"

Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

"Kırsalda 7 bin 378, şehir içinde 1446 operasyon yapılmıştır. Bunlardan 46'sı PKK, 26'sı DEAŞ, 1'i sol örgüt. Ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 1'i turuncu, 1'i gri kategoride aranan toplam 73 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaçakçılara göz açtırılmıyor: 3 bin 90 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ile mücadele kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2020 yılı ocak ayında; 1885 operasyonda 3 bin 90 kişi gözaltına alındı, 270 bin 648 litre kaçak akaryakıt, 113 bin 501 lıtre kaçak alkollü içki, 378 bin 686 paket kaçak sigara ele geçirildi.

4 bin 877 aranan şahıs yakalandı

Ocak ayında ülke genelinde 2 güven huzur uygulaması gerçekleşti.

Uygulamalarda, 700 bin 613 şahıs sorgulandı, 4 bin 877 aranan şahıs yakalandı, 29 kayıp şahıs bulundu, 3 bin 150 şahsa adli/idari işlem yapıldı. 253 bin 718 araç kontrol edildi, 105 aranan araç bulundu, 1792 araç da trafikten men edildi. 36 bin 923 umuma açık yer denetlendi.