Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmenlerin aşılanması için süreç başladı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili planlamaların devam ettiğini belirterek, "Öğretmenlerin kimlik bilgileri Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum - Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imza törenine katıldı. Bakan Selçuk, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili, "Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan
çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor" dedi.
Etiketler: Kimlik Koronavirüs Aşısı Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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