Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum - Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imza törenine katıldı. Bakan Selçuk, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili, "Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan

çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor" dedi.