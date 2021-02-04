CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güzel, toplumsal uzlaşmayla kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bunun için güçlü bir başbakanlık diyoruz, bunun için kuvvetler ayrılığı diyoruz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, önümüzdeki hafta ilk taslaklarının hazır olmasını ümit ettiğini söyledi.