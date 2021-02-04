Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu: Toplumsal uzlaşıyla kabul edilmiş anayasaya ihtiyaç var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkenin güzel toplumsal uzlaşmayla kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı var" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin güzel, toplumsal uzlaşmayla kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bunun için güçlü bir başbakanlık diyoruz, bunun için kuvvetler ayrılığı diyoruz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, önümüzdeki hafta ilk taslaklarının hazır olmasını ümit ettiğini söyledi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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