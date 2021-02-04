İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu’nun 41’inci maddesince aralarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin de bulunduğu bazı suçlardan mahkum olanların sürücü belgelerinin geri alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

İdare Mahkemesi, sürücü belgesinin geri alınması ile mahkumiyete konu suç arasında sebep sonuç ilişkisinin bulunmadığı iddiasıyla düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruldu.

“Araç kullanımı suçların işlenmesini kolaylaştırıyor”

Mahkeme gerekçede, suçlara konu eylemlerin gerçekleştirilmesinde araç kullanımının suçun işlenmesini kolaylaştırdığına işaret ederek, sürücü belgesinin hüküm silininceye kadar geri alınması kararını uygun buldu:

“Türk Ceza Kanunu'nun 188'nci maddesinde düzenlenen suçların niteliği ve bu suçların işlenebilmesinin failin sevk ve idaresindeki aracın varlığı durumunda kolaylaştığı gözetildiğinde, sürücü belgesinin geri alınmasının anılan suçların işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunmak suretiyle kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına hizmet etmeyeceği ileri sürülemez.”