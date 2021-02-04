Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatı Bakü'ye ulaştı
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet MEMATT, kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç edildi. İlk parti sevkiyatı Bakü'ye ulaştı.
Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parti MEMATT'ların Bakü'ye sevkinin gerçekleştiği açıklandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Kayseri’den yola çıkan ilk parti MEMATT’lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü’ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve millî MEMATT’ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz. @tcsavunma pic.twitter.com/TeOc9ORtQw— ASFAT A.Ş. (@MSB_ASFAT) February 4, 2021
Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.