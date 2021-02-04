Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı'ndan '14 Şubat' için ek genelge
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.
Hafta sonlarını da kapsayan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 14 Şubat'ı da kapsayan kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri
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