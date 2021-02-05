17 derecelik hava sıcaklığı bölgedeki bitkilerin gelişimini etkiledi. Keşan ilçesinde bazı meyve ağaçları çiçeklendi.

Türkiye Tarım Danışmanları Derneği Başkan Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Aağaçların "yalancı bahara" aldandığını söyledi.

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde seyrettiği anlatan Açar, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle ağaçlar çiçeklerini açtı" dedi.

"Meyve üretimi anlamında kayıplar olabilir"

Açar, bu durumun meyve ağaçlarında ürün kaybına neden olabileceğini söyledi.

"Üretici açısından beklenen bir olay değildir. Ancak yapacak bir şey yok. Ekim, kasım aylarından itibaren bazı tedbirler alarak erken çiçeklenme önlenebilir."

Özellikle bu mevsimde ağaç köklerinin sulanıp uzmanlarca verilen ilaçların kullanılabileceğini anlatan Açar, "Erken çiçek açmasının ağaçlara bir zararı yok ama meyve üretimi anlamında kayıplar olabilir" dedi.