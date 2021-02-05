Milii Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Hakkari'da bulunan komandoların eğitimini paylaştı.

Bakanlık, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçik'in 'Keskin Nişancı Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Komandoların eğitim anından fotoğraflar da paylaşıldı. Bakanlık mesajında, "Kahraman Komandolarımız çelik gibi iradeleriyle her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.