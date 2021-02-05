Komandoların kar altında keskin nişancı eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de kar altında görev alan komandoların keskin nişancı eğitiminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milii Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Hakkari'da bulunan komandoların eğitimini paylaştı.
Bakanlık, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçik'in 'Keskin Nişancı Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Komandoların eğitim anından fotoğraflar da paylaşıldı. Bakanlık mesajında, "Kahraman Komandolarımız çelik gibi iradeleriyle her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Kahraman Komandolarımız çelik gibi iradeleriyle her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021
Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, “Keskin Nişancı Eğitimi”ni başarıyla tamamladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/W1q3F8YTy9