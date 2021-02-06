Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de tomruk yüklü kamyon devrildi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda Atamer İ. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Kabalak mevkisinde devrildi.
Yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun içerisinde sıkışan sürücü, polis, jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolun Düzce istikameti, araç ve tomrukların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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