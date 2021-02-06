Pamukkale Üniversitesinde memur olarak görev yapan Mehmet Özdemir internet üzerinden Afyonkarahisar'daki bir satıcıdan 2006 model bir otomobil satın aldı.

53 bin 200 lira olan otomobili satın almadan önce bir ekspertiz firmasına götüren ve tek değişeninin sol çamurluk olduğuna dair rapor verilen Özdemir, satın aldığı aracını rutin bakımı için sanayiye götürdüğünde kazalı iki aracın birleştirilmesi sonucu oluşturulduğunu öğrendi.

Özdemir, satıcı ile ekspertiz firması sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu:

"Bu benim ilk arabam. Bütün birikimimle bu arabayı almıştım ama dolandırıldığımı anladım. Satıcı 'Benim tanıdık ekspertizim var. Aracı daha uyguna oraya gösteririz' dedi. Birlikte ekspertize gittik. Rapora inandım aracı aldım. Sanayide durumu öğrenince satın aldığım kişiyi aradım, bana 'Sen de başkasına sat. Artık benden çıktı. İyi baktırsaydın' karşılığını verdi. Ekspertiz ise şikayetçi olmamam için bana 1000 lira teklif etti."

Özdemir'in avukatı Salim Kutlutürk ise ikinci el araç alımında çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

"Burada önemli husus eksperin 'Tek değişeni var' diye rapor verdiği otomobilin ayıplı mal çıkmasıdır. Biz de tüketici hakları kapsamında gerekli davayı açtık. Hem aracın sahibi hem de eksper hakkında da dolandırıcılık suçundan şikayette bulunduk. Vatandaşlarımız ikinci el araç alırken dikkatli olsunlar. Özellikle internetteki ilanları güven konusunda sorgulasınlar. "

