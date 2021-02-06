Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan N.S'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yıl yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı.

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından N.S'nin geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı açıklandı.

Yeniden gözaltına alındı

Hakkındaki soruşturma devam eden N.S, tepki çeken görüntülerin ardından yeniden gözaltına alındı.

N.S'nin sevk edildiği adliyedeki işlemleri sürüyor.

Çocuklar devlet korumasında

Öte yandan, olay tarihinde H.B. ile yaşayan N.S’nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu, çocukların devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili "Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir." açıklamasını yaptı.