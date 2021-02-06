Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı kararname ile kuruldu.

Yol haritası oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansının kurulmasının ardından 18-19 Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıda, Milli Uzay Programı'nın yol haritası oluşturuldu.

Çalıştayda, uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay uygulamaları, fırlatma ve malzeme teknolojileri, uzay hukuku, uluslararası ilişkiler ve finansman konuları ele alındı. "Milli Uzay Programı"nın hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldü.

A takımı belirlendi, ilk toplantı yapıldı

Ağustos 2019'a gelindiğinde ise Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının A takımı belirlendi.

3 Eylül 2019'da ise Türkiye Uzay Ajansının yönetim kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında ilk kez toplandı.

İlk Yönetim Kurulu toplantımızı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. @varank başkanlığında gerçekleştirdik.#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/hJmmltnlRL — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) September 3, 2019

Bakan Varank, bu toplantıda "Uzay ajansımızın, Türkiye'nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdenin yakın olduğunu söylemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Ocak 2021'de Uzay Ajansı tarafından hazırlanan 2021, 2030 milli uzay programını da yakın bir tarihte açıklayacaklarının müjdesini vermiş, bu alandaki hedefleri kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşacaklarını söylemişti.

Salı günü tüm dünyaya ilan edilmesi bekleniyor

Dün ise Türkiye Uzay Ajansının resmi Twitter hesabından "İstikbalGöklerderi" ifadeleri ile bir video paylaşıldı. Uzay görüntülerinin yer aldığı videoda 9 Şubat 2021 tarihi işaret edildi. Milli Uzay Programı'nın Salı günü tüm dünyaya ilan edilmesi bekleniyor.