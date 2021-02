Bakanlık, Kocaeli'de çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerinin, eski tarihli olduğunu, şiddet gören çocuk ile kardeşlerinin devlet korumasına alındığını ve çocukların annesi hakkındaki adli sürecin takip edildiğini açıkladı:

"Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21 Temmuz 2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir."

Bakanlık, her çocuğun biricik ve kıymetli olduğuna değindiği açıklamada çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya ve çocukları himaye etmeye devam edeceğini vurguladı.