Çin’e giden üçüncü ihracat treni 29 Ocak'ta Ankara'dan yola çıktı. 754 metre uzunluğunda ve 42 konteynerdan oluşan bor madeni yüklü ihracat treni, 2 kıta ve 2 denizi aşacak. 5 ülkeden geçecek tren toplamda 7 bin 792 kilometre yol kat edecek.

İhracat treninin, yurt içi güzergahına TRT Haber ekibi de eşlik etti.

Çin treni Anadolu yollarında

Ankara'dan çıkan trenin ilk durağı Kayseri oldu. Kayseri'de yeni ürünler eklenen tren, yeniden uzun yolculuğuna devam etti.

İhracat treni Yozgat'ın Yerköy ilçesini de geçerek Sivas'a ilerledi. Yollar bembeyaz karla örtülüydü.

Bu zorlu yollarda ilerleyen tren, Anadolu'nun can damarı Kızılırmak nehrini takip etti.

İhracat treni, Sivas'ın Divriği ilçesinde ikmal ve makinist değişimi için mola verdi.

Treni, TCDD Divriği Lojistik Müdür Vekili Sami Kayık karşıladı.

Tren, Divriği'nin demir zengini dağlarını delen bir çok tünelden geçti.

Sabahın ilk ışıklarıyla Erzincan sınırlarına ulaşan trene, bu kez Kemah barajının kartpostallık manzarası eşlik etti.

31 Ocak günü saatler 23:00'ü gösterdiğinde ihracat treni Erzurum'a vardı. Bir kez daha kontroller yapıldıktan sonra tren Kars'a ilerledi.

Tren anbean takip ediliyor

Trenin bütün güzergahı Demiryolları personeli tarafından da an be an takip edildi. O personellerden biri de TCDD Basın Bürosu Görevlisi Fadli Kuş:

''Fotoğrafları ve videoları çekerek sosyal medyada paylaşarak kurumumuza bu anlamda destek oluyorum. Bunu paylaşarak en doğru şekilde trenimizin yeri hakkında bilgiyi direkt tren üzerinden veriyorum.''

Tren Gürcistan'a doğru yola çıktı

İhracat treni, sabah saat 3.30'da Kars Garına vardı. Burada makinist değişimi yaşandı.

TCDD Makinisti Mahmut Akdağ, "Gürcistan'a kadar yükümüzün teminini biz alıyoruz. Gürcistan'dan sonra Gürcistan Demir Yollarına yükümüzü teslim ediyoruz. Ondan sonraki ilerleyişi Gürcistan ve diğer devletler arasında devam ediyor." dedi.

Çin ihracat treni Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden ilerleyecek. Demir İpek Yolu ile 15 günlük yolculuğun ardından Çin'in Xi'an kentine ulaşacak.

Kamera: Faruk Ölge