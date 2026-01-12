Sisli 1.5ºC Ankara
Türkiye
AA 12.01.2026 08:53

Mersin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mersin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Mersin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İtfaiye ekipleri, fabrikadan yükselen alevlere müdahale ediyor.

Polisler de toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıktıkları suyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Mersin'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye Mersin Yangın
