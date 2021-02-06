16 buçuk metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip, Malatya ile Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki Tohma Köprüsü tamamlandı.

Köprü, Karakaya Barajı üzerinde mevcut köprünün yakınına inşa edildi.

Geliş ve gidiş yönlerinin çift şeritli olduğu yeni köprüyle birlikte sürücüler daha konforlu seyahat edebilecek.

Yapımında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanıldı

Köprünün yapımında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanıldı. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla köprünün açılışını gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da tören alanında hazır bulunacak.

