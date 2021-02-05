Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.694,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 405 lira 50 kuruşken satışı ise 405 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 653 lira satış fiyatı ise 658 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 5 Şubat 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: