İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer yaptığı açıklamada, geçen yılı 4,27 milyar dolarlık ihracat ile kapatan Türk maden sektörünün, ocak ayında 148 ülkeye 353,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Dinçer, maden sektörünün ihracatında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 3,4’lük, değer bazında ise yüzde 7,3’lük artış yaşandığını ifade ederek, ocak ayı ihracatının 145,7 milyon dolarını da doğal taşın oluşturduğunu dile getirdi.

Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü;

Ocak ayı ihracatımızın yüzde 41’ini doğal taş, yüzde 30’unu metalik cevherler, yüzde 20’sini endüstriyel mineraller, yüzde 5’ini ise ferro alyaj ihracatı oluşturdu. En çok ihraç edilen ilk 5 ürün sırasıyla blok mermer/traverten, işlenmiş mermer, çinko cevherleri, işlenmiş traverten ve feldspat oldu. 148 ülkeden oluşan ihracat listesinin ilk beşinde Çin, ABD, Bulgaristan, İspanya ve İtalya yer aldı.

Doğal taş ihracatında ilk 5 ülke Çin, ABD, İsrail, Hindistan ve Fransa oldu

Çin pazarında geçen yılın ocak ayına oranla yüzde 4’lük, ABD’de yüzde 26,16’lık, Bulgaristan’da yüzde 38,84’lük bir büyüme yaşadık. Doğal taş ihracatımızda ise ilk 5 ülke Çin, ABD, İsrail, Hindistan ve Fransa oldu. Geçtiğimiz yıl doğal taş ihracatımızda üçüncü sırada yer alan Suudi Arabistan’a yapılan doğal taş ihracatımız ise ocak ayında tamamen kesildi.

Maden ihracatının 135 milyon dolarlık kısmını Çin’in de aralarında bulunduğu Uzak Asya ülkelerine gerçekleştirdik. 109,6 milyon dolarlık kısmı Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Yine sanayinin geliştiği bir diğer bölge olan Kuzey Amerika’ya ise 34,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.