Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye 2020 yılında 135 ülkeye tek kullanımlık tıbbi maske ve 116 ülkeye kolonya ihraç etti.

Koronavirüs tedbirlerinin kişisel hijyen ve tıbbi ürünlere talebi artırması üzerine, ihracat 2019 yılına kıyasla 21,6 kat artarak 244 milyar 872 milyon 760 dolara çıktı.

Tıbbi maske ve kolonya ihracatında ilk sırada Almanya var

31,4 milyon dolarlık tıbbi maske satışının gerçekleştiği Almanya, ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Tıbbi maske ihracatında Almanya’yı takip eden ülkeler sırasıyla Fransa, Libya, Çin ve Romanya oldu.

Almanya aynı zamanda 7,6 milyon dolarlık satışla Türk kolonyasına da en çok talebi gösteren ülke oldu.

Kolonya ihracatında ise Almanya’yı Hollanda, Irak, ABD ve İngiltere izledi.

Maske ithalatı yükseldi, kolonya ithalatı düştü

Öte yandan, Türkiye’nin tıbbi maske ithalatı 2019’a göre 27 kat arttı ve 23,8 milyon dolara ulaştı.

Mısır, Çin, Almanya, Moldova ve Bulgaristan en çok tek kullanımlık maske satın alınan ilk 5 ülke oldu.

Kolonya ithalatı ise 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,5 azalarak 2,1 milyon dolara geriledi.