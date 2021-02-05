Hamsi avı kısıtlaması kalkıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun’da katıldığı "Tarım-Orman Sektör Toplantısı" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli, hamsi avcılığında kısıtlamanın 7 Şubat 2021 tarihi saat 00.01'den itibaren sona ereceğini, ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını söyledi.
Av için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yazılı beyan verileceği bilgisini paylaşan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Bakanlık av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak. Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla iki adet karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il/ilçe müdürlükleri gözetiminde karaya çıkarılacak. Gemilerde elek sistemi ve elemek için tambur olmayacak veya mühürlenecek.
Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağladıktan sonra giriş izni verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 cm’nin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak."
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