Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun’da katıldığı "Tarım-Orman Sektör Toplantısı" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, hamsi avcılığında kısıtlamanın 7 Şubat 2021 tarihi saat 00.01'den itibaren sona ereceğini, ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını söyledi.

Av için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yazılı beyan verileceği bilgisini paylaşan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bakanlık av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak. Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla iki adet karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il/ilçe müdürlükleri gözetiminde karaya çıkarılacak. Gemilerde elek sistemi ve elemek için tambur olmayacak veya mühürlenecek.

Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağladıktan sonra giriş izni verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 cm’nin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak."