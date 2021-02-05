Altın piyasasında, en düşük 409 bin 800 lirayı, en yüksek ise 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 694 bin 472,88 lira, işlem miktarı ise 989,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 426 milyon 80 bin 182,62 lira oldu.

1 Şubat'ta, günü yüzde 1,2 azalışla kilogramı 431 bin liradan tamamlayan altın, 2 Şubat'ı 424 bin 950, 3 Şubat'ı 420 bin 420, 4 Şubat'ı ise 415 bin liradan kapatmıştı.