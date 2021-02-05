Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 5 Şubat 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,05 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 5 Şubat güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,0540 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,0976 en yüksek 7,1985 seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,1368'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 7,1380 seviyesinden işlem gördü.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 8,5430'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,7720'den satıldı.
5 Şubat güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PERŞEMBE
|
CUMA
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,1330
|
7,1340
|
7,0530
|
7,0540
|
Avro
|
8,5490
|
8,5500
|
8,4710
|
8,4720
|
Sterlin
|
9,7240
|
9,7730
|
9,6290
|
9,6790
|
İsviçre Frangı
|
7,8760
|
7,9160
|
7,7880
|
7,8270
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,1030
|
7,1830
|
7,0230
|
7,1030
|
Avro
|
8,5090
|
8,5890
|
8,4310
|
8,5110
|
Sterlin
|
9,6640
|
9,8740
|
9,5690
|
9,7790