Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,0540 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,0976 en yüksek 7,1985 seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,1368'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 7,1380 seviyesinden işlem gördü.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 8,5430'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,7720'den satıldı.

5 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: