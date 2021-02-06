Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar T.C. kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağını belirtti.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlamıştır.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2021
Güzel günlerde harcayın... pic.twitter.com/Cjp2CefVFc
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