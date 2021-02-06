Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar T.C. kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağını belirtti.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.