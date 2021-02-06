İstanbul Havalimanı'da yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan Napolyon dönemine ait 153 altın para ile 7 lüks saat ele geçirilirken, gözaltına alınan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı bir kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanında yürütülen ''Kaçakçılık suçu'' ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2 Şubat gecesinde gümrüklü saha çıkışında uygulama yaptı.

Uygulamada, tavırlarından şüphelenilen A.B. durduruldu. Yapılan aramalarda gümrük müdürlüğüne bildirim yapmadan yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan her biri 300-500 avro değerinde 7 farklı markadan lüks kol saatleri ve Napolyon döneminde 1851-1914 yılları arasında üretilmiş 153 Fransa altın parası bulundu.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliye, adli kontrol hükümleri uygulandı.

