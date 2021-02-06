Sincik ilçesinin Çamdere köyünde geçen hafta pazar günü kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan Göğüs ailesi fertlerinden 5 kişi gözaltına alındı, sorgulamalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Göğüs ailesinin fertleri, ihbarı uzaktan akrabaları olan, daha önce de aralarında husumet bulunan Gözel ailesinin yaptığını öne sürdü.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü

Dün öğleden sonra husumetli olan iki aile fertleri, oturdukları Çamdere köyüne birkaç kilometre uzaklıktaki Kahta’ya bağlı Doluca köyü yakınlarında karşılaştı. Taraflar arasında kaçık kazı ihbarı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki aile fertlerinin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Yaşanan olayın ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan da bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Olayın yaşandığı Doluca köyü ile tarafların yaşadığı Çamdere köyünü ablukaya alan jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışı yasakladı. Polis ekipleri ise yaralıların tedavi gördüğü Kahta ve Adıyaman'daki hastanelerde yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi

Kavgada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden teslim alındı. Cenazeler jandarma eşliğinde Çamdere köyüne getirildi. Cenaze için gelenlerin araçla geçişine izin vermeyen jandarma, köye sadece yakın akrabalarının üst aramasını yaparak aldı. Kavgada yaşamını yitiren Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs ve Yusuf Göğüs'ün cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Çamdere Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Aynı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Gözel ile Mustafa Gözel'in cenazeleri ise Çamdere köyüne 2 kilometre uzaklıktaki mezrada bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kavga sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gözel ve Göğüs ailesine mensup isimleri öğrenilemeyen 6 kişinin Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgularının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, jandarmanın geniş güvenlik önlemi ise devam ediyor.