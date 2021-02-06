Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonda 127 düzensiz göçmen yakalandı

Soruşturma kapsamında İstanbul ve İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 127 düzensiz göçmen de yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 210 bin lira, ve 540 avro ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilirken, örgütün kaçakçılıkta kullandığı belirlenen 6 minibüse de aracına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.