Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erciyes’e Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler haftasonu yoğunluğu oluşturdu.

Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dağ otellerinde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

