Bisküvi paketinden tespit edilen hastane hırsızları yakalandı
Muğla'da polis ekipleri 50 kameradan 450 saat görüntü inceleyerek hastaneden hırsızlık yapan 2 kişiyi yakaladı. Zanlıların evlerinde 200 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi. Hırsızlar, bisküvi paketinden yola çıkarak tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Menteşe Devlet Hastanesinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.
Bisküvi paketinde yola çıkarak yakalandılar
Bölgedeki iş yeri ve MOBESE olmak üzere 50 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, yaklaşık 450 saat üzerinde yapılan incelemenin ardından olay yerinde düşürdükleri bisküvi paketinden yola çıkarak hırsızlık olayını A.K. ve F.K'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
200 bin lira değerinde malzeme bulundu
Zanlıların evine düzenlenen operasyonda hastaneden çalınan ve yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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