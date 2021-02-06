Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi'nde arabalı vapur seferlerine sis engeli
[Fotoğraf: AA]
İzmit Körfezi'ndeki sis nedeniyle, Gebze Eskihisar ve Yalova Topçular arasında hizmet veren bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Kocaeli'de sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu bölgede görüş mesafesi azaldı.
Bazı arabalı vapur seferlerine sis engeli
İzmit Körfezi'ndeki sis nedeniyle, Gebze Eskihisar ve Yalova Topçular arasında hizmet veren bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi.
[Fotoğraf: AA]
Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.
Öte yandan Osmangazi Köprüsü mevkisindeki sis güzel görüntü oluşturdu.
Etiketler: Deniz Otobüsü Hava Durumu Meteoroloji
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