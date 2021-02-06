Merkez Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde top oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu 15 yaşındaki M.S., kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kapısı kilitli olduğu için bahçeye giremeyen ekipler, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak açmasının ardından M.S, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

