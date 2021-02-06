Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapalı olması gereken kıraathanede yakalanan 17 kişiye ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Sakarya'da kapalı olması gereken kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplam 30 bin 714 lira ceza kesildi.
Sakarya'da denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri bir kıraathanede 17 kişinin bulunduğunu tespit etti.
Tedbirleri ihlal eden 17 kişiye Valiliğin İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı hükmünce toplam 30 bin 714 lira idari para cezası uygulandı.
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