9 yaşındaki Sena yazdığı mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.

Kendisi gibi kardeşi Zeynep'in de Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğini yazdı. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulü esnasında eline ulaşan mektubu okudu.

"Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu"

Sena Duman'ın mektubu şöyle:

"Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de dört ablam var, onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme. Çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm. Sena Duman'dan Recep Tayyip Erdoğan'a. Almanya'dan Türkiye'ye."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu okurken çekilen fotoğrafını İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.