Balıkçılar hamsi avı için "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararının kalkmasını bekleyen balıkçılar, teknelerinin motorlarını çalıştırıp yeniden denize açılacakları günü iple çekiyor.
Hamsi avcılığında balıkların istenen boya ulaşamaması nedeniyle 7 Şubat'a kadar kısmı durdurma kararı getirilmişti.
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarına devam ediyor.
Kısıtlamadan muaf alanın genişletilmesinin yararlı olacağını belirten Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "İğneada'dan Sakarya bölgesine kadar hamsi avcılığı açıldı. Mutlaka bir rahatlama sağlayacaktır. Boşaltma limanı olarak şu anda Kefken, Şile, Bağırganlı limanları kullanılıyor. Tabii bu durumdan bizim bölgemizin balıkçısı faydalanamıyor" dedi.
Yasağın kalkmasını sabırsızlıkla beklediklerini aktaran Karakaş, tezgahlardaki fiyatların hamsi avının yeniden başlamasıyla düşeceğinin altını çizdi.
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