Hamsi avcılığında balıkların istenen boya ulaşamaması nedeniyle 7 Şubat'a kadar kısmı durdurma kararı getirilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Kısıtlamadan muaf alanın genişletilmesinin yararlı olacağını belirten Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "İğneada'dan Sakarya bölgesine kadar hamsi avcılığı açıldı. Mutlaka bir rahatlama sağlayacaktır. Boşaltma limanı olarak şu anda Kefken, Şile, Bağırganlı limanları kullanılıyor. Tabii bu durumdan bizim bölgemizin balıkçısı faydalanamıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yasağın kalkmasını sabırsızlıkla beklediklerini aktaran Karakaş, tezgahlardaki fiyatların hamsi avının yeniden başlamasıyla düşeceğinin altını çizdi.