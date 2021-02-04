Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, tedbirlere uymayan vatandaşlar hem güvenlik güçlerine hem de kendilerini uyaran vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş´ta maske takmayarak polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç., bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaşadığı maske tartışmasıyla gündeme geldi.

Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tartışma esnasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç., bir sonra halk otobüsünden indi.