Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maskesiz kadın bu sefer de halk otobüsünü karıştırdı
Kahramanmaraş’ta maske takmayarak polislerle tartışan, güzellik merkezi çalışanlarını tehdit eden ve gittiği çay bahçesinde garsonlara saldıran kadın, bu sefer de halk otobüsünü karıştırdı.
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, tedbirlere uymayan vatandaşlar hem güvenlik güçlerine hem de kendilerini uyaran vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş´ta maske takmayarak polislere zorluk çıkaran ve ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga ederek gündemden düşmeyen Gülcan Ç., bu kez de halk otobüsünde yolcularla yaşadığı maske tartışmasıyla gündeme geldi.
Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tartışma esnasında telefon görüşmeleri de yapan Gülcan Ç., bir sonra halk otobüsünden indi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske
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