CİMER'den maske takmayan kadına yanıt: Zahmet edip yazmasın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için işlem yapmak isteyen polisleri CİMER'e şikayet edeceğini söyleyen kadına, "Kurallara uymalıyız. Boşuna yazmasın" dedi.
Kahramanmaraş’ta yolda maskesiz yürüyen kadın, maske takmasını isteyen polislere tepki gösterdi ve CİMER'e şikayet etmekle tehti etti.
Polisler tarafından güçlükle ikna edilerek karakola götürülen kadın, "Zor kullanın bakalım. CİMER'e yazacağım bekleyin siz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın" ifadelerini kullandı.
Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız.— Evren Başar (@evrbsr) December 12, 2020
Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın. pic.twitter.com/Uu3Yq5la3n
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