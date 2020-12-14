Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırmızı bültenle aranan terörist Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G., yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandığını duyurdu.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G., Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yakalandı.
MSB'den yapılan açıklamada şüphelinin Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran "Fırkatul Gurba" isimli yapı içinde yer aldığı belirtildi.
Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şüpheli, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırmızı Bülten Terörle Mücadele
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