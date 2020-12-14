Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Gine'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin göreve yeniden seçilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek yemin törenine katılacak.
Dışişleri Bakanlığından, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gine'ye gerçekleştireceği ziyaret hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin bu göreve yeniden seçilmesi vesilesiyle gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinde Gine’yi ziyaret edecektir." denildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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