Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır’da terörün finansmanına darbe: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lice kırsalında gerçekleştirdikleri Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonlarında, 847 kilo toz esrar, 124 kg kubar esrar, 45 kg skunk esrar olmak üzere toplam 1 ton 16 kilo esrar maddeleri ele geçirildi.
Operasyonlarda ayrıca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesine el konuldu.
Narko-terör operasyonları kesintisiz sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Uyuşturucu
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