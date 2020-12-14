Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lice kırsalında gerçekleştirdikleri Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonlarında, 847 kilo toz esrar, 124 kg kubar esrar, 45 kg skunk esrar olmak üzere toplam 1 ton 16 kilo esrar maddeleri ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesine el konuldu.

Narko-terör operasyonları kesintisiz sürüyor.

