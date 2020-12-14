İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kayboldu. MİT’in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab’ın ardında bıraktığı esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.



MİT, İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

Muhalif Chaab'a eski eş ile İstanbul tuzağı

İddiaya göre eski eşi, Chaab’ı 14 yıldır yaşadığı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü’ndeki adrese geldi. Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi ve o anda bayıltılarak kaçırıldı.

Kaçış güzergahları: İstanbul- Van-İran



İran'a doğru yola çıkan Zindaşti’nin adamları, alternatif yollardan Van’a ulaşarak Chaab’ı İran’a götürdü.

İran istihbaratına çalışan hücre çökertildi: 9 tutuklama



Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Gözaltına alınan 11 çete üyesinin İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti için çalıştığı belirlendi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zindaşti-İran İstihbaratı bağı

Bu operasyonla İran istihbaratı ile bağlantısı deşifre olan Naci Şerifi Zindaşti, uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran’da hakkında idam kararı alınınca Türkiye’ye kaçmıştı. 2007’de uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Zindaşti,

FETÖ’cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak da kullanıldı.

Türkiye'de çok sayıda suçtan aranıyor



Daha sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame hazırlandı. 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran’da ortaya çıktı.



Türkiye tarafından aranan Zindaşti’nin suç faaliyetlerini İran’da sürdürdüğü belirtiliyor.



Kaçırılan Habib Chaab kimdir?

İranlı muhalif Habib Chaab, İran’daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi’nin İsveç kolunu yönetiyordu. Chaab, İran’ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi.



Daha önce Fransa’da yaşayan İranlı muhalif Ruhollah Zam da tuzak kurularak Irak’a getirilmiş, oradan da İran’a kaçırılmıştı. Popüler bir sosyal medya kanalını yöneten Zam, geçtiğimiz günlerde idam edildi.