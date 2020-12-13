4 Aralık'ta Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treni, yolculuğuna Kazakistan'dan devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuştu. Trenin, 8 bin 693 kilometre yol katederek, Çin'e ulaşacağını söyledi.

İhmal edilen her noktaya temas ettiklerini, hiçbir alanda mevcut olanla yetinmediklerini dile getiren Karaismailoğlu, daima sorguladıklarını, çözüm ürettiklerini, hedef yükselttiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, "Bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak coğrafyamızın kaderini yeniden şekillendiren atılımcı geleneğimizi güçlendirerek, geleceğe taşıma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu büyük işlerin yanı sıra ülkemizin dört bir yanında kalkınmada doğu-batı arasında eşitliği sağlayacak, memleketin her bir köyüne kadar, ekonomik canlılığı taşıyacak projelerimizi durmaksızın ve büyük bir titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Yol haritası dahilinde kararlılıkla ilerliyoruz"

Üretmekten ve geliştirmekten asla vazgeçmediklerine işaret eden Karaismailoğlu, bu sayede 18 yıldır ülkenin istisnasız her noktasında, vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık veren projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde, dünya ticaretinin değişen ekseni, Türkiye’ye çok daha büyük fırsatları da doğurmaktadır. Avrasya’nın merkezinde, Yeni İpek Yolu’nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın ötesinde, dünya ekonomisinin oyun kurucularından biri haline geleceği tarihi bir dönemeçtedir. Bu nedenledir ki, insan, yük ve veri ulaştırmada, değişen ihtiyaçlara cevap vermek ve dünya sathında sürekli kendini yenileyen sistemlere eş güdümlü dahil olma yolunda ilerliyoruz. Attığımız her adım bu büyük stratejinin parçasıdır. 3 binden fazla aktif şantiyemiz, vizyonumuzu yansıtan stratejimize uygun projelerin üretildiği alanlardır. Bugünümüz kadar, geleceği de tasarlayan, ülke ekonomisine omuz veren, insan odaklı, çevreye duyarlı, kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan, sürdürülebilirlik mekanizmaları oluşturulmuş bir yol haritası dahilinde kararlılıkla ilerliyoruz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, tam ekonomik bağımsızlığını, son 18 yılda her alanda yapılan devrim niteliğinde atılımlar sayesinde kazandığını, topyekun kalkınma seferberliğinin, zamanla, sürdürülebilir kalkınma akımına dönüştüğünü, Türkiye'nin uzun vadeli planlamalar yapmaya, 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koymaya başladığını belirtti.

İhracat treninin Çin yolculuğu

Karaismailoğlu, 4 Aralık'ta ilk blok ihracat trenini İstanbul’dan Çin’e uğurladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Trenimiz, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Avrupa’dan Marmaray’ı kullanarak Çin’e giden ilk ihracat treni olarak tarihe geçti. Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara’dan devam ediyor. Toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek trenimiz Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan ve son olarak Çin’in Xi’an şehrine ulaşarak yurt dışı parkurunu tamamlayarak kesintisiz bir şekilde, Çerkezköy’den Xi’an’a ulaşmış olacak. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz. İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolunun yıllık 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesini 2024 yılı sonunda 3 milyon yolcuya ve 20 milyon ton yük taşımaya yükseltmeyi hedefliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle demir yolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

[Fotoğraf: AA]

6 ilde 9 raylı sistem projesi sürüyor

Karaismailoğlu, bugüne kadar 312,2 kilometre kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp, hizmete sunduklarını, 4 ilde üstlendikleri 7 metro projesiyle ekonomiye 16,5 milyar TL katkı sağladıklarını bildirdi.

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya’da hayata geçirdikleri metrolarla bugüne kadar 874 milyon yolcu taşındığını, 270 milyon saat zamandan, 250 bin ton yakıttan tasarruf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, karbon emisyonunda 138 bin ton azalma sağladıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, 6 ilde daha yapımı süren 9 projelerinin bulunduğunu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda çalışmalarını hızla devam ettiğini, Kağıthane–Havalimanı arasını Mayıs 2021'de, Gayrettepe–Havalimanı arasını ise Aralık 2021’de hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Yolu yapmayanlar metrosunu da yapmadı"

Karaismailoğlu, 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu hattını 2022’nin ilk yarısında açmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı’nı 7,4 kilometre uzunluktaki hatla Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2021 yılı sonunda bağlayacağız. Mevcut Kirazlı - Başakşehir Hattının doğrudan Bakırköy sahil ile bağlantısının yapılmasını sağlayacak metro projesini Eylül 2022’de hizmete alacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine ulaşmak için ihtiyaç olan yolları, yapması gerekenler yapmadığı için, 1 ay gibi kısa bir sürede biz yaptık. Yolu yapmayanlar metrosunu da yapmadı. Onu da biz yapıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine hizmet edecek Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da aynı hızla 18 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Hastane, yol yapmak, metro yapmak herkese nasip olmaz."

Kara yollarında 18,5 milyar lira tasarruf

Kara yollarında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, 2003 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin kilometreye çıkardıklarını, bu sayede yıllık 18,5 milyar TL tasarruf sağladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, taşıt hareketliliğinin yüzde 160 oranında artmasına rağmen 100 milyon taşıt/km başına can kaybının yüzde 79 oranında azaldığını kaydederek, "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu Kömürhan Köprüsü, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü, Eruh-Siirt Yolu (Zarova Köprüsü), Tohma Köprüsü, Kızılcahamam Tünellerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz" bilgisini paylaştı.

Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşkın geçiş yapıldı

Karaismailoğlu, açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli’nden yapılan geçiş sayısının 48 milyonu aştığını, projenin, sağladığı yakıt ve zaman tasarrufunun yanı sıra çevre dostu kimliğiyle de ön plana çıktığını, Avrasya Tüneli’nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam faydanın 5,23 milyar TL olduğunu bildirdi.

321 kilometresi trafiğe açılan Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020'de işletmeye açacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin iki kıtaya yayılan topraklarında İstanbul Boğazı karayolu geçişine alternatif oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Kesimi 101 kilometredir. Otoyolun bir parçası olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ile dünyanın en büyük orta açıklığa sahip asma köprüsü olacak" diye konuştu.