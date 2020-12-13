Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis'te bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi. Yüz yüze eğitim ile ilgili süreç hakkında bilgi verdi.

21 Aralık tarihine kadar 200 bin tabletin daha dağıtılacağını belirten Bakan Selçuk, 2021 Ocak ortasına kadar ise ilave 300 bin tabletin dağıtılacağını söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz.

Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.

Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye.

21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.