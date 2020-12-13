Kybele heykeli evine döndü
Türkiye'den 1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek satılan ve yaklaşık 60 yıl sonra doğduğu topraklara geri getirilen tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykelinin tanıtımı yapıldı.
Türkiye, kayıp tarihi miraslarından birini daha geri almayı başardı.
56 yıl sonra İstanbul'a getirilen Kybele Heykeli'nin tanıtımını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
Mücadelenin, heykelin 2016'da İsrail'den ABD'ye satış amaçlı götürülmek istenmesi ile başladığını belirtti.
Bakan Ersoy: Vatanına gelmiştir
Bakan Ersoy, "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklarda, vatanına gelmiştir" açıklamasını yaptı.
Eserin, 1964 yılında Afyonkarahisar’da bir yol çalışmasında bulunan “Kovalık Eserleri”ne tipolojik benzerliği bilimsel olarak kanıtlandı.
Eş zamanlı Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ekipleri bölgede soruşturma yürüttü, görgü tanıkları dinlendi. Ortaya çıkan veriler ışığında eser sahibi uzlaşmacı tavır sergiledi, Türkiye'ye iade sağlandı.
Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı
12 Aralık akşamı İstanbul'a getirilen heykel İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Afyonkarahisar'daki müzenin tamamlanması ile oraya taşınacak. Heykel, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça olarak biliniyor.
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