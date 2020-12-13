Türkiye, kayıp tarihi miraslarından birini daha geri almayı başardı.

56 yıl sonra İstanbul'a getirilen Kybele Heykeli'nin tanıtımını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

Mücadelenin, heykelin 2016'da İsrail'den ABD'ye satış amaçlı götürülmek istenmesi ile başladığını belirtti.

[Fotoğraf: AA | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy]

Bakan Ersoy: Vatanına gelmiştir

Bakan Ersoy, "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklarda, vatanına gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Eserin, 1964 yılında Afyonkarahisar’da bir yol çalışmasında bulunan “Kovalık Eserleri”ne tipolojik benzerliği bilimsel olarak kanıtlandı.

Eş zamanlı Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ekipleri bölgede soruşturma yürüttü, görgü tanıkları dinlendi. Ortaya çıkan veriler ışığında eser sahibi uzlaşmacı tavır sergiledi, Türkiye'ye iade sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

12 Aralık akşamı İstanbul'a getirilen heykel İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Afyonkarahisar'daki müzenin tamamlanması ile oraya taşınacak. Heykel, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça olarak biliniyor.