Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İşçilerin üzerinde çalışacağı "kedi yolu"nun da tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çanakkale Boğazı, gemi trafiğine yeniden açıldı.

Kedi yolunun tamamlanmasıyla işçiler, orta açıklıkta güvenli çalışma imkanı bulacak. Ardından köprüde kalıcı askı halat çalışmaları başlayacak.

Kara ile köprü arasındaki bağlantıyı sağlayan viyadüklerin inşaatı da tüm hızıyla sürüyor. Köprünün yaklaşım viyadükleri de itme sürme yöntemiyle yapılmaya devam ediyor.

Köprü yolunu oluşturacak viyadük tabliyeleri, 30 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprüyle, boğaz geçişi 6 dakika sürecek.