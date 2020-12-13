Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine toplantısında kira düzenlemesi ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele ve kira düzenlemesi olacak. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları da değerlendirilecek.
Salgın döneminde ekonomik destek paketleri devrede. Şimdi de sırada kira düzenlemesi var.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine toplantısında gündem, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.
Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.
Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.
Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.
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