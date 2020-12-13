Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 1 ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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