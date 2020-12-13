Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde konuştu.

'Dünyada etkinliği kanıtlanmış aşıları en erken getirmenin gayreti içindeyiz'

Bakan Koca, Faz-2 çalışmalarının başlayacağının müjdesini şu sözlerle verdi:

"Faz-2 çalışmasına 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz-2 için üretime üç gün önce başlandı. Yerli aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkinliği kanıtlanmış aşıları en erken getirmenin gayreti içindeyiz. Yerli aşımızı da nisan ayında başarıyla yapacağımızı ümit ediyorum"

'130 bine yakın sağlık çalışanımıza virüs bulaştı'

Koronavirüsün bütün insanlığı tehdit ettiğini belirten Koca, "Bugün yeniden bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan kurtulma savaşı. Cephede olan sağlık ordumuzdur. 130 bine yakın çalışanımıza virüs bulaştı. Salgının sebep olduğu can kayıplarımız hepimize temas etti. Bir kişinin bile bu mücadelenin dışında kalmaya hakkı yok. Bu dönemde kimseyi mahcup etmek için burada değilim. Ama biz bu mücadeleyi birlikte başarmak zorundayız" dedi.

'2020'de 73 bin 527 personel aldık'

Sağlık Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Bakan Koca, 2020 yılının başlangıcından bu yana yaklaşık 3 milyon kişinin kanser taramasından geçirildiğini söyledi.

Bu yıl toplam 73 bin 527 personel aldıklarını, bunların 41 bin 194'ünün hekim dışı sağlık personeli olduğunu aktaran Koca, 12 bin personel alımının devam ettiğini, 2021 yılı için de alıma devam edeceklerini açıkladı.

'Şu ana kadar 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldı'

2 milyon 300 bin doz grip aşısı alındığını hatırlatan Koca, şu ana kadar 600 bini sağlık çalışanları olmak üzere 1 milyon 36 bin doz grup aşısının yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini aktardı.

Koca, "Bu anlamda bir sorun yok. Şu ana kadar Türkiye'de influenza görülebilmiş değil. Bu konuda da vatandaşımızı tedirgin etmememiz gerekir" diye konuştu.