Koronavirüs sürecinde "hastalık kaparım" endişesiyle yaklaşık yüzde 10 civarında sahiplenilen hayvan sokağa terk edildi.

Hayvanlar sokağa terkedildikçe, sayıları da hızla arttı. Popülasyonu artan ve aç kalan hayvanlar, insanlar için tehlike oluşturmaya başladı.

"Koronavirüs hayvanlardan bulaşmaz"

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, koronavirüsün hayvanlardan bulaşmasının mümkün olmadığını anlattı.

"Hayvanlardan asla koronavirüs hastalığı bulaşmaz. Aslında veteriner hekimlerinin de bahsettiği gibi hayvanlar insanların bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor."

"Sokak hayvanlarının sahipleri belediyeler"

Yıldırım, sokak hayvanlarının popülasyonunun tehlike yaratacak seviyelere geldiğini söyledi.

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokak hayvanlarının sahipleri belediyeler. Bazı sokaklarda 50-60’lı gruplar halinde köpekler dolaşıyor, insanlar dışarıya çıkmaya korkuyor. Belediyeler, sokak hayvanları için yeterince bütçe ayırmıyor. Bu hayvanlar açlıktan hastalanıyor ve insanlar için de tehlike ortaya çıkıyor. Yasal mevzuatlar gereği sokakta yaşayan her hayvandan belediyeler sorumludur."

"5 yıl sonra insanlar sokağa çıkamaz hale gelecek"

"Belediyeler asli görevini ifa etmediği için sokak hayvanlarının popülasyonlarında ciddi bir artış var. Rakamlar gerçekten çok korkunç boyutlara ulaştı. Eğer bunların önüne geçilmezse 5 yıl sonra insanlar sokağa çıkamaz hale gelecektir. Bunun tek önlemi ise belediyelerin bu hayvanları kısırlaştırmasıdır."