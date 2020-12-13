Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaparak miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor." denildi.

En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaparak miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. pic.twitter.com/3xGlwD2EQA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2020