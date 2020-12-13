Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere kırtasiye ve kışlık bot yardımı
[Fotoğraf: MSB]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaparak miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor." denildi.
En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaparak miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. pic.twitter.com/3xGlwD2EQA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2020
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Kabine toplantısında kira düzenlemesi ele alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz